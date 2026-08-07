В Брянске накануне Дня физкультурника прошло чествование ветеранов спорта

2026, 07 августа 08:32

В мероприятии приняли участие заслуженные спортсмены, тренеры и преподаватели.

В Брянске накануне Дня физкультурника прошло чествование ветеранов спорта, на торжество собрались более 50 заслуженных спортсменов, тренеров и преподавателей. Среди них — Почётный гражданин Брянска Отар Кацанашвили, Почётный гражданин Брянской области Людмила Самотёсова и заслуженный тренер России Светлана Белова.

С приветственным словом к собравшимся обратились врио заместителя губернатора Андрей Фроленков, председатель спорткомитета Александр Погорелов и директор департамента спорта Максим Рудин. Ветераны делились воспоминаниями, читали стихи и говорили о преемственности поколений в брянском спорте.