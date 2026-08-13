44-летнего брянца будут судить за оправдание терроризма в соцсети

2026, 13 августа 08:56

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Жителя Погарского района Брянской области будут судить за публичное оправдание терроризма в интернете. Как сообщили в прокуратуре области, 44-летний мужчина 7 октября 2023 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, разместил в соцсети общедоступную публикацию с фотографией.

Экспертиза показала, что материал содержал лингвистические и психологические признаки оправдания террористического акта.

По данным открытых источников, в тот день боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, жертвами стали мирные граждане. Собранные доказательства признаны достаточными, обвинительное заключение утверждено.

Материалы были направлены для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.