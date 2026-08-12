Детям рассказали о правилах пожарной безопасности и показали пожарно-спасательную технику.

В детском оздоровительном лагере «Искорка» прошел день безопасности. Сотрудники МЧС провели для воспитанников практические занятия, на которых объяснили алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях, способы вызова экстренных служб и разобрали типичные ошибки. Затем ребятам продемонстрировали пожарно-спасательную технику и оборудование, показали, как работают инструменты и средства защиты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, мероприятие было направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения и повышение осведомленности о работе экстренных служб.