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Общество

Брянские спасатели провели день безопасности в лагере «Искорка»

2026, 12 августа 18:55
Брянские спасатели провели день безопасности в лагере «Искорка»
Источник фото

Детям рассказали о правилах пожарной безопасности и показали пожарно-спасательную технику.

 

В детском оздоровительном лагере «Искорка» прошел день безопасности. Сотрудники МЧС провели для воспитанников практические занятия, на которых объяснили алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях, способы вызова экстренных служб и разобрали типичные ошибки. Затем ребятам продемонстрировали пожарно-спасательную технику и оборудование, показали, как работают инструменты и средства защиты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, мероприятие было направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения и повышение осведомленности о работе экстренных служб. 

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