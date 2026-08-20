На брянском заводе отличников труда разместят в интернете

2026, 20 августа 09:46

Многие люди, особенно старшего поколения, хорошо помнят такую форму поощрения сотрудников, как размещение их портретов на «Доску почёта» или размещение рядом со станком рабочего вымпела «Здесь работает стахановец». На заре советской власти было даже разделение по трудовым успехам … в заводских столовых! Там отдельно размещали столики для всех, а для отличников и ударников отдельно.

— С едой сейчас в стране проблем нет, дефицита не наблюдается, — говорит директор завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов, — а вот такого внимания к человеку труда, какое было в советское время, полагаю недостаточно. Зарплаты на нашем заводе достойные, поэтому текучки кадров не наблюдается. Но не всё же измеряется деньгами! Поэтому мы приняли решение организовать для наших коллег «Доску почёта», но не перед входом на завод, а на сайте предприятия.

В настоящее время на заводе «ЛДС» существует несколько цехов и отдельных подразделений. Среди них: лазерной резки, сборочно-сварочный, покрасочный , мехобработки, штамповки. Есть также по подразделение по ремонту тепловозных узлов, заготовительный участок и опытный участок по разработке и изготовлению новых изделий. Активно работает и конструкторский отдел.

Может быть разработаем и введём переходящий вымпел «Лучшему работнику завода», а пока дали задание разработать дизайн виртуальной «Доски почета», которая будет доступна и работникам, а также их коллегам, родным и близким, а также всем, кто посетит наш интернет-ресурс. Героев труда надо знать в лицо, — уверен Сергей Горелов.

Фото Виталия Симоненкова.