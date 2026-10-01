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Пострадавшего при атаке в Трубчевске юношу доставят в клинику в Москве

2026, 01 октября 08:19
Пострадавшего при атаке в Трубчевске юношу доставят в клинику в Москве
Источник фото

Пострадавшего при атаке в Трубчевске юношу доставят в клинику в Москве. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

При атаке БпЛА в городе Трубчевске 30 сентября травмы получили 12 человек. 17-летний парень был тяжело ранен. В Брянской областной больнице юноше оказали помощь, осмотрели нейрохирурги и провели все необходимые обследования. Также врачи связались по видеосвязи с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко. После консультации было принято решение о транспортировке подростка в клинику в Москве.

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