28 вагонов сошли с путей после атак БпЛА по Брянской области

2026, 28 сентября 11:34

28 вагонов сошли с путей после атак БпЛА по Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

ВСУ нанёс удары по железнодорожной инфраструктуре Брянской области. Из-за нападения беспилотника на перегоне Дятьково-Людиново

обрушилась часть моста. С путей сошли 10 вагонов. Люди травм не получили.

Кроме того, в Унечском районе из-за атаки с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. А в Навлинском районе были повреждены железнодорожные пути, но движение поездов не нарушено.