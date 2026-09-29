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Семь медалей завоевали брянские спортсмены на турнире «Курская дуга»

2026, 29 сентября 11:12
Семь медалей завоевали брянские спортсмены на турнире «Курская дуга»
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Семь медалей завоевали брянские спортсмены на турнире «Курская дуга». Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

26 сентября состоялись чемпионат и первенство Курской области по тхэквондо «Курская дуга». В спортивно-концертном комплексе собрались более 300 участников из Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской и Смоленской областей. 

В сборную региона вошли 11 спортсменов. Семь из них поднялись на пьедестал почёта. 

Золотые медали завоевали Василиса Кожемякина и Роберт Троман. Серебряными призёрами стали Глеб Поляков и Элина Поверова. Третье место заняли Степан Поляков, Ярослав Пыталев и Мария Попова Маша.

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