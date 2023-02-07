Город32

На модернизацию коммунальной инфраструктуры Брянщины потратят более миллиарда рублей

2023, 07 февраля 09:24 Экономика
На модернизацию коммунальной инфраструктуры Брянщины потратят более миллиарда рублей
Источник фото

На модернизацию коммунальной инфраструктуры Брянской области за пять лет потратят более миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

В Правительстве России утвердили региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры с федеральной субсидией. В их числе одобрен и проект Брянской области. 

«Проект нашей региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы»  предусматривает финансирование в объеме 1 248,6 млн рублей. Основной источник финансирования —  976,8 млн рублей — это  финансовая поддержка ППК «Фонд развития территорий». В программу включены  68 объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 64 объекта теплоснабжения — это 112,15 км сетей различного диаметра, реконструкция и строительство котельных», – отметил брянский губернатор Александр Богомаз. 

В этом и будущем году работы проведут в  Жуковском,  Почепском,  Выгоничском, Дятьковском, Брянском, Брасовском, Красногорском, Суражском, Новозыбковском районах, а также Унече, Брянске, Фокино, поселках Клетня, Дубровка, Климово. 

«За последние пять лет было капитально отремонтировано 220 объектов коммунальной инфраструктуры по всей области: это 41,7 км водопроводных сетей, пять водозаборных сооружений, 16 артезианских скважин, шесть водонапорных башен. На это было выделено 257,9 млн рублей из областного бюджета», – добавил Александр Богомаз.

Читайте также
Житель Сельцо отправится в колонию за убийство сына
07 февраля 12:45
Житель Сельцо отправится в колонию за убийство сына
Совещание Центра оперативного правового регулирования прошло в Брянске
07 февраля 11:32
Совещание Центра оперативного правового регулирования прошло в Брянске
Председатель Московской городской Думы посетил брянские мемориалы
07 февраля 10:27
Председатель Московской городской Думы посетил брянские мемориалы
Мужчина погиб в ДТП в Жирятинском районе
07 февраля 09:55
Мужчина погиб в ДТП в Жирятинском районе

Новости регионов

06.02.2023 10:35
Дополнительные условия созданы для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Вязьма в Смоленской области
В рамках комплексной программы по формированию доступной среды на вокзале Вязьма созданы дополнительные условия для маломобильных групп населения. Так, железнодорожники установили специализированную кассу с заниженным окном, в навигации разместили информационные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров. В конце 2022 года для людей с ограниченными возможностями передвижения в здании вокзала была оборудована санитарная комната. Кроме
02.02.2023 14:11
МЖД улучшила экологические показатели по итогам 2022 года благодаря модернизации объектов инженерной инфраструктуры
На Московской железной дороге реализуется ряд проектов для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Так, в 2022 году сброс недоочищенных стоков по полигону Московской железной дороги снизился на 22,3%. Таких показателей удалось достичь за счет вывода на проектную мощность реконструированных очистных сооружений на станции Смоленск-Сортировочный. Кроме того, в настоящее время завершается реконструкция промышленно-ливневых очистных сооружений
01.02.2023 14:53
В фокусе особого внимания
Финансовое состояние крупнейшей управляющей компании Смоленска — «Жилищник» и внешний вид знакового спортивного объекта — стадиона «Спартак» — стали главными темами рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с главой города Андреем Борисовым. По итогам обсуждения глава региона дал несколько поручений. Неплатежи довели до суда Напомним, что в настоящее время УК «Жилищник» обслуживает свыше полутора
01.02.2023 14:51
С внеплановой проверкой
На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал с рабочей поездкой в Вяземском районе, в ходе которой в очередной раз внепланово проинспектировал темпы строительства Фроловского моста через реку Вязьму. Визит состоялся без предварительного информирования руководства муниципалитета —  глава района Инна Демидова была оперативно вызвана на объект. «Исходя из доклада руководителя профильного департамента, заслушанного мною несколькими днями
01.02.2023 14:50
Каждое обращение будет рассмотрено
В Смоленске откроют Центр поддержки участников СВО и членов их семей.  В Смоленске продолжается работа, направленная на организацию Центра поддержки участников СВО и членов их семей. Он начнёт функционировать в начале февраля на ул. Пригородной. Подробно формат будущей деятельности регионального учреждения губернатор Алексей Островский обсудил с руководителем Центра Еленой Петровой. Курировать буду лично «Базовая задача

Актуальные темы

Общество
Герб и флаг изменятся в Брянской области
Происшествия
Люди пострадали в ДТП около поселка Добрунь
Деловые новости
МЖД улучшила экологические показатели по итогам 2022 года благодаря модернизации объектов инженерной инфраструктуры
Лента новостей
22 человека ранены и четверо погибли на Брянщине из-за обстрелов
Разное
Брянец купил гусей и цыплят на соцконтракт

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью
Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью

«Ростелеком» организовал сетевую инфраструктуру для Дворца единоборств в Брянске.

Движение автомобилей через переезд 423 км на станции Навля в Брянской области будет закрыто 9 февраля
Движение автомобилей через переезд 423 км на станции Навля в Брянской области будет закрыто 9 февраля

9 февраля на станции Навля в Брянской области железнодорожники проведут работы в зоне переезда 423 км, необходимые для обеспечения безопасности движения.

Брянскэнерго инициирует блокировку сайтов с рекламой способов хищений электроэнергии
Брянскэнерго инициирует блокировку сайтов с рекламой способов хищений электроэнергии

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению в Интернет-пространстве сайтов, которые способствуют хищению электрической энергии потребителями и предлагают приобрести приспособления для осуществления вышеуказанных противоправных действий, за 2022 год.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.