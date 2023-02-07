На модернизацию коммунальной инфраструктуры Брянщины потратят более миллиарда рублей

На модернизацию коммунальной инфраструктуры Брянской области за пять лет потратят более миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В Правительстве России утвердили региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры с федеральной субсидией. В их числе одобрен и проект Брянской области.
«Проект нашей региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» предусматривает финансирование в объеме 1 248,6 млн рублей. Основной источник финансирования — 976,8 млн рублей — это финансовая поддержка ППК «Фонд развития территорий». В программу включены 68 объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 64 объекта теплоснабжения — это 112,15 км сетей различного диаметра, реконструкция и строительство котельных», – отметил брянский губернатор Александр Богомаз.
В этом и будущем году работы проведут в Жуковском, Почепском, Выгоничском, Дятьковском, Брянском, Брасовском, Красногорском, Суражском, Новозыбковском районах, а также Унече, Брянске, Фокино, поселках Клетня, Дубровка, Климово.
«За последние пять лет было капитально отремонтировано 220 объектов коммунальной инфраструктуры по всей области: это 41,7 км водопроводных сетей, пять водозаборных сооружений, 16 артезианских скважин, шесть водонапорных башен. На это было выделено 257,9 млн рублей из областного бюджета», – добавил Александр Богомаз.
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