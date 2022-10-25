На смену брянским KFC придет Rostic’s

Фастфуды сети KFC, которая представлена в Брянске минимум двумя заведенями, скорее всего, в ближайшем будущем начнут принимать посетителей под названием Rostic’s.

Американская компания, которая владеет брендом KFC, ранее объявила об уходе с российского рынка и передаче франшиз в стране своему местному партнеру — ижевской компании «Смарт Сервис».

Точная дата открытия заведения под новым названием после ребрендинга пока не называется. Впрочем, название не такое уж новое. На стыке девяностых и нулевых годов бренд KFC получили именно те заведения, которые ранее работали в России в составе сети Rostic’s.

Ранее в Брянске открылись заведения новой отечественной сети «Вкусно и точка!», которая заменила ушедший с российского рынка Макдоннальдс.