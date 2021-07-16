На строительстве дороги Брянск I – Брянск II сэкономили 380 миллионов рублей

Деньги потратят на ремонт других дорог.

При строительстве дороги Брянск I – Брянск II в областном центре удалось сэкономить 380 миллионов рублей.

«У нас высвобождаются 200 миллионов рублей собственных средств, которые мы сами закладывали на эту дорогу и 180 миллионов рублей высвобождается с моста, итого 380 миллионов рублей дополнительно у нас своих средств, которые мы можем использовать на строительство и ремонт дорог в Брянске и в области», 0 сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он поручил замгубернатора Сергею Тимошенко подготовить информацию об участках дорог, на ремонт которых можно направить высвободившиеся средства.