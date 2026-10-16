Жительница Трубчевска получила условное наказание за кражу 2,5 млн рублей

2026, 16 октября 08:08

Жительница Трубчевска получила условное наказание за кражу 2,5 млн рублей у знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже с банковского счета. На скамье подсудимых оказалась 43-летняя жительниц Трубчевска.

В октябре 2024 года женщина воспользовалась банковской картой своей знакомой, чтобы похитить её сбережения. Часть денег она сняла в банкоматах, а остальное перевела себе на счета. Ущерб превысил 2,5 млн рублей.

Подсудимая признала себя виновной и вернула один миллион рублей. Суд приговорил женщину к условному лишению свободы. Решение в законную силу не вступило.