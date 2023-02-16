Поголовье свиней на Брянщине выросло на 157%

За год поголовье свиней на предприятиях Брянской области выросло на 157%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
244 животноводческих сельхозпредприятий работают в Брянской области, где заняты более 9,5 тысяч сотрудников.
«Из года в год мы наращиваем производство, благодаря реализации крупных инвестиционных проектов. ООО «Мираторг-Курск» завершает реализацию проекта по созданию свиноводческого комплекса, рассчитанного на работу 20 площадок для содержания свиней в Климовском, Почепском, Севском, Суземском и Трубчевском районах. На площадках уже находятся 662 тысяч голов свиней. При этом одно предприятие содержит больше свиней, чем вся область в лучшие годы советской власти», – отметил губернатор Александр Богомаз.
Глава региона рассказал, что агрохолдинг инвестировал свыше 708 млн рублей в строительство свиноводческого комплекса в Почепском районе около села Семцы.
«Это комплекс производственной мощностью 3,4 тысяч свиноматок. Агрохолдинг строго соблюдает все действующие экологические и санитарно-эпидемиологические законодательные нормы по расположению площадок. Свинокомплекс фактически изолирован от внешней среды. Новая ферма обеспечила создание 63 новых рабочих мест со средней заработной платой более 50 тыс рублей, а ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят более 20 млн рублей», – подчеркнул Александр Богомаз.
На всех брянских предприятиях вместе поголовье свиней достигло одного миллиона. Их число выросло на 157% к уровню прошлого года.
«Обеспечение продовольственной безопасности страны, занятость населения, поступления в бюджет — вот реальный результат открытия новых производственных комплексов», – заключил глава региона.
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