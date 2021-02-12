Получить материальную помощь по социальным контрактам смогут почти 3 тысячи малоимущих брянцев

Первые социальные контракты планируется заключить в марте.

В 2021 году получить материальную помощь по социальным контрактам смогут 2 900 семей на Брянщине с доходами ниже прожиточного минмума.

Деньги по социальным контрактам выделяются не просто так. На эти средства получатели смогут оплатить обучение новой профессии, потратить их на развитие личного подсобного хозяйства или старт бизнеса или же купить на них товары первой необходимости.

Первые социальные контракты с жителями региона власти планируют заключить в марте.