Общество

День защитника Отечества отметили в Брянске памятным митингом

2026, 23 февраля 12:20
День защитника Отечества отметили в Брянске памятным митингом
День защитника Отечества отметили в Брянске памятным митингом. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

 

На площади Партизан в Брянске в честь Дня защитника Отечества прошёл памятный митинг.  В центре города у мемориала собрались руководители области и города, представители силовых структур, общественных организаций. Вместе с ними к Вечному огню цветы возложил заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.

«23 февраля — один из самых значимых государственных праздников. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто служит России, охраняет ее суверенитет. В знак памяти и благодарности воинам и партизанам, победителям в Великой Отечественной войне. Внуки и правнуки поколения победителей достойно продолжают славные воинские традиции. Благодарю всех, кто находится на передовой, за мужество и отвагу, преданность Родине!» – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

