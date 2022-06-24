Поставщик не доставит в Брянск новые троллейбусы до 1 июля

На 36 машин прошли торги.

Поставщик не сможет доставить в Брянск новые троллейбусы до 1 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

Торги провели на закупку и доставку в Брянск 36 троллейбусов. По контракту до 1 июля они должны прийти в город. Но поставщик попросил изменить в контракте этот срок. Он планирует доставить машины во втором полугодии.

В администрации сообщили, что на такие условия не согласны. При нарушении сроков она оштрафует поставщика за каждый день просрочки.

Всего для Брянска купят 100 троллейбусов. 64 машины приобретут в лизинг. Из них 41 троллейбус – на льготных условиях.