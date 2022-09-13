Продуктовая корзина подешевела в Брянской области

Стоимость минимального набора продуктов снизилась на 3,5%. Об этом сообщили в Брянскстате.

Минимальная продуктовая корзина на месяц в Брянской области в конце августа стоила 5359,12 рубля. По сравнению с концом июля стоимость набора снизилась на 3,5%.

Самая дорогая продуктовая корзина – в Клинцах – 5459,86 рубля. За месяц она подешевела на 2,4%. В Брянске минимальный набор стоил 5357,31 рубля, а в городе Новозыбкове – 5205,48 рубля.

Самая низкая цена на продуктовый набор зафиксирована в Навле – 4731,22 рублей. За месяц стоимость его уменьшилась на 4%.