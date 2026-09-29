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Образование

Брянские юнармейцы стали восьмыми на Всероссийском слёте «Наследники Победы»

2026, 29 сентября 14:33
Брянские юнармейцы стали восьмыми на Всероссийском слёте «Наследники Победы»
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Брянские юнармейцы стали восьмыми на Всероссийском слёте «Наследники Победы». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

На прошлой неделе в городе Санкт-Петербурге состоялся 11-й Всероссийский слёт активистов движения Пост №1 «Наследники Победы». Форум собрал 98 команд из 47 регионов России. Участие в слёте приняли молодёжные центры почётных караулов, юнармейские отряды, военно-патриотические клубы и поисковые объединения. Они состязались в строевой подготовке, интеллектуальных и творческих конкурсах.

Регион представляла команда Брянского городского лицея №2. Юнармейцы получили специальный диплом «За самый оригинальный сценарий видеоролика» и сценическую постановку «Маленькие герои большой страны». По решению жюри команда награждена специальными дипломами за раскрытие темы патриотического воспитания и преемственности поколений в творческом конкурсе сценических постановок.

В военно-спортивной эстафете «Знатоки Калашникова» брянская команда заняла второе место. А на станции «Первая помощь в экстремальных ситуациях» юнармейцы стали первыми. Дипломы получили Екатерина Праздникова и Варвара Масликова. 

В музыкальном конкурсе «Споёмте, друзья» команда также поднялась на первую ступень пьедестала почёта. Андрей Лаптев завоевал диплом «За самое артистичное исполнение». 

По итогам слёта сборная Брянска вошла в десятку сильнейших, заняв восьмое место. 

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