Подросток ранен при нападении БпЛА в Погаре

2026, 01 октября 11:25

Подросток ранен при нападении БпЛА в Погаре. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 139 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.

В Погаре БпЛА сбросил взрывное устройстве. При атаке ранения получил ️16-летний юноша. Его госпитализировали.

А в посёлке Климово дрон-камикадзе напал на движущийся автобус. Пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу.

Кроме того, беспилотники атаковали предприятия «Мираторг». Девять единиц техники было уничтожено, а 13 получили повреждения. Люди не пострадали.