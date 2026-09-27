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Брянский спортсмен завоевал «золото» чемпионата России по велоспорту BMX

2026, 27 сентября 14:03
Брянский спортсмен завоевал «золото» чемпионата России по велоспорту BMX
Источник фото

Брянский спортсмен завоевал «золото» чемпионата России по велоспорту BMX. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

27 сентября в городе Ростов‑на‑Дону завершились чемпионат и первенство России по велосипедному спорту в дисциплине BMX-гонка «Круйзер». В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из Москвы, Республики Мордовия, Краснодара, Донецка, Пензы и Ростова‑на‑Дону.

Среди мужчин на чемпионате первое место занял брянец Олег Малюшкин. А Анастасия Иванова стала бронзовым призёром среди женщин

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