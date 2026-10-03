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Культура

Педагог брянского колледжа искусств удостоена премии Минкульта РФ

2026, 03 октября 19:59
Педагог брянского колледжа искусств удостоена премии Минкульта РФ
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Педагог брянского колледжа искусств удостоена премии Минкульта РФ. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

 

В Министерстве культуры Российской Федерации подвели итоги конкурса на звание лучших преподавателей профессиональных образовательных организаций, реализующим образовательные программы в области музыкального искусства. Участие в нём приняли 514 кандидатов из 78 субъектов. 150 человек из 54 регионов стали финалистами.

В числе победителей — педагог из Брянской области. Премии Министерства культуры Российской Федерации была удостоена преподаватель Брянского областного колледжа искусств Евгения Шелухо.

«Самые искренние поздравления! Желаю вдохновения и новых творческих свершений!» — написал в своих соцсетях губернатор Егор Ковальчук.

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