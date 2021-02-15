Реклама на фасадах принесла в бюджет Брянска 5,6 млн рублей

В Брянском горсовете рассказали о доходах от уличной рекламы.

В Брянске во втором полугодии 2020 года выдали 51 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Основная часть рекламы размещена на фасадах жилых и нежилых домов.

По данным горсовета, в результате заключения договоров по ранее проведенным торгам городской бюджет пополнился на 5,1 миллиона рублей. Всего за вторую половину прошлого года за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в бюджет Брянска поступило 5,6 миллиона рублей.