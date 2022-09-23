Брянск и Ростов-на-Дону будут сотрудничать
Между Брянском и Ростовом-на-Дону заключат соглашение о сотрудничестве.
Решение приняли на тридцать пятое заседание Брянского городского Совета народных депутатов. Народные избранники поддержали предложение о заключении Соглашения о сотрудничестве между Ростов-на-Дону и Брянском.
Дружеские отношения, которые сложились между городами, планируют закрепить на официальном уровне.
Как отметили в горсовете, соглашение будет содействовать развитию местного самоуправления, деловых, культурных и экономических связей.
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