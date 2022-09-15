С брянских полей убрали четверть урожая картофеля

В Брянской области сельхозпредприятия убрали четверть засеянных площадей картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году сельскохозяйственные предприятиях и фермеры Брянщины отдали под картофель 30 тысяч га площади земель. Это на 1,6 тыс га больше, чем в 2021 году.

Аграрии уже собрали урожай с четверти площадей. Урожайность картофеля в среднем по области составляет 320 ц/га. Этот показатель выше прошлогоднего.