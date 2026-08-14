Сергей Горелов: из одного металла льют медаль за подвиг и медаль за труд

2026, 14 августа 09:40

— Труд машиностроителей всегда важен для государств, как для мирных целей, так и для оборонных целей, — говорит директор завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов, — поэтому отрадно, что государство оценивает этот труд по заслугам. Заслуги нашего предприятия, его сотрудников трудно переоценить. Благодаря таким людям, которые работают со сталью, укрепляется наше государство, растёт его благосостояние. Поэтому очень приятно, когда к нам приезжают ответственные уполномоченные лица и награждают тех, кто этого достоин.

Награждение всегда проходит по-разному. Кто-то получает свои награды в торжественной обстановке под звуки торжественного марша. А кто-то отказывается от света ослепительных прожекторов на сцене и принимает награду, стоя у станка под аплодисменты своих товарищей.

— Мы знаем и ценим каждого нашего сотрудника, — говорит Сергей Горелов, — поэтому уверены, что заслуженная награда найдёт каждого, — кого-то наградили на День металлурга, а кого-то наградят на День города Брянска.

Фото: пресс-служба завода «ЛДС»