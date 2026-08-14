Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

В Рогнединском районе столкнулись мотоцикл и питбайк: погибли два брянца

2026, 14 августа 08:57
В Рогнединском районе столкнулись мотоцикл и питбайк: погибли два брянца
Источник фото

Авария произошла вечером 12 августа на автодороге «Рогнедино — Снопот». 

 

В Рогнединском районе Брянской области столкнулись мотоцикл и питбайк, в результате погибли два человека. 45-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с питбайком под управлением несовершеннолетнего водителя. 17-летний пассажир питбайка скончался в лечебном учреждении, как и водитель мотоцикла.

Прокуратура Рогнединского района контролирует установление обстоятельств аварии и ход расследования уголовного дела. Было установлено, что несовершеннолетний водитель питбайка не имел права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Житель брянского поселка Сныткино пострадал при атаке дрона ВСУ
14 августа 11:11
Житель брянского поселка Сныткино пострадал при атаке дрона ВСУ
В Карачевском районе брянца поймали на краже аккумуляторов и фляги
14 августа 10:47
В Карачевском районе брянца поймали на краже аккумуляторов и фляги
Брянские динамовцы победили смоленских сверстников в ЮФЛ
14 августа 10:03
Брянские динамовцы победили смоленских сверстников в ЮФЛ

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16135) брянск (7153) ДТП (2831) ГИБДД (2398) прокуратура (2160) уголовное дело (2111) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1708) мчс (1576) коронавирус (1272) дороги (1128)