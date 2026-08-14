В Рогнединском районе столкнулись мотоцикл и питбайк: погибли два брянца

2026, 14 августа 08:57

Авария произошла вечером 12 августа на автодороге «Рогнедино — Снопот».

В Рогнединском районе Брянской области столкнулись мотоцикл и питбайк, в результате погибли два человека. 45-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с питбайком под управлением несовершеннолетнего водителя. 17-летний пассажир питбайка скончался в лечебном учреждении, как и водитель мотоцикла.

Прокуратура Рогнединского района контролирует установление обстоятельств аварии и ход расследования уголовного дела. Было установлено, что несовершеннолетний водитель питбайка не имел права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.