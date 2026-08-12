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Более 59 тысяч брянских льготников получают соцуслуги в натуральной форме

2026, 12 августа 12:55
Более 59 тысяч брянских льготников получают соцуслуги в натуральной форме
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В 2026 году стоимость набора услуг составляет 1 825 рублей в месяц.

Более 59 тысяч федеральных льготников Брянской области получают набор социальных услуг в натуральном виде. В 2026 году стоимость такого пакета составляет 1 825 рублей в месяц. При этом у граждан есть право заменить услуги на денежный эквивалент, подав заявление до 1 октября в клиентской службе Социального фонда или через портал «Госуслуги». Новый порядок начнёт действовать с 1 января следующего года.

Право на соцуслуги имеют ветераны и участники Великой Отечественной войны, участники СВО, люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от радиации.

В полный набор входят обеспечение лекарствами, санаторно‑курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения. 

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