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В Брянской области изменили правила выплаты единого пособия на детей

2026, 07 августа 11:57
В Брянской области изменили правила выплаты единого пособия на детей
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Новый административный регламент вступил в силу 2 августа. 

 

В Брянской области обновлён порядок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Документ заменил сразу несколько ранее действовавших приказов, в том числе регламент от января 2023 года.

Пособие предназначено для беременных женщин со сроком не менее шести недель, вставших на учёт до 12-й недели, а также для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей детей до 17 лет. Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. При назначении также учитываются имущество семьи и другие критерии.

Заявление рассматривается до 10 рабочих дней, при необходимости срок может быть увеличен до 20 рабочих дней. Подать документы можно лично, через «Госуслуги» или МФЦ. Первая выплата перечисляется в течение пяти рабочих дней после назначения, затем средства поступают с 1-го по 25-е число следующего месяца. Размер пособия остался прежним: от 8 450,50 до 16 901 рубля в зависимости от дохода семьи.

Отдельный пункт регламента, вступающий в силу с 1 апреля 2027 года, вводит требование о постоянном проживании в России не менее пяти лет с исключениями для участников СВО и их семей. 

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