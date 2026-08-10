Мужчина госпитализирован с травмами.
В Злынковском районе Брянской области 27-летний водитель мопеда «Альфа 50» в состоянии алкогольного опьянения врезался в металлический забор. ДТП произошло 9 августа около 20:20 на улице Пролетарской. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с препятствием.
Автоинспекторы отметили, что водитель передвигался без мотошлема и защитной экипировки. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.