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ДТП

В Злынке пьяный брянец на мопеде врезался в забор

2026, 10 августа 18:32
В Злынке пьяный брянец на мопеде врезался в забор
Источник фото

Мужчина госпитализирован с травмами. 

 

В Злынковском районе Брянской области 27-летний водитель мопеда «Альфа 50» в состоянии алкогольного опьянения врезался в металлический забор. ДТП произошло 9 августа около 20:20 на улице Пролетарской. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с препятствием. 

Автоинспекторы отметили, что водитель передвигался без мотошлема и защитной экипировки. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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