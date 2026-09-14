Сергей Горелов: участок по ремонту тепловозных узлов ждёт глубокую модернизацию

2026, 14 сентября 16:15

Брянская тяжелая промышленность является локомотивом экономики нашего региона. Можно и нужно говорить о необходимости развития сельского хозяйства, о переработке продукции фермеров, о развитии туризма и многих других направлений, которыми славится земля брянская, но всегда на особом счету находится машиностроение. Это есть и всегда будет визитной карточкой региона, который будут принимать в «элитный клуб железных регионов».

— Таким направлением в экономике своего региона не только можно, но и нужно гордится, — уверен директор завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов, — а также поддерживать дальнейшее развитие подобных предприятий.

— Мы работаем сами. В надежде на свои силы, связи с партнёрами и честную репутацию, заработанную за долгие годы труда, — продолжает Сергей Горелов, и это приносит свои плоды. Люди видят, что мы не «купи-продай», которые готовы сорвать куш и уйти в тень. Таких в машиностроение нет и не может быть – здесь нет случайных людей. Работа машиностроителя – это серьёзный и качественный труд.

Сегодня цех завода, где располагается участок по ремонту тепловозных узлов, занимает площадь около 8 мыс м2, — рассказывает, — это вполне достаточная территория где возможно разместить серьёзное производство по металлообработке, вплоть до конвейера по сборке востребованной продукции.

Мы уже выполнили работу по модернизации участка лазерной резки. Обеспечен современным оборудованием сборочно-сварочный участок и штамповочный участок.

В заводской цех заходит полноценная железнодорожная линия. Поэтому мы можем качественно выполнять ремонтные работы и по ремонту тепловозных узлов, благо опыт в этом направлении есть достаточный. Сейчас стоит задача обеспечить современным оборудованием и это направление на нашем заводе. Это уже запланировано и ближайшее время будет выполнено.

Фото: пресс-служба завода ЛДС