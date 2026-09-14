Сюжет о брянском приграничье вышел на канале Россия 1

2026, 14 сентября 12:40

Сюжет о брянском приграничье вышел на канале Россия 1. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Егор Ковальчук.

На телеканале Россия 1 в программе «Вести недели» накануне вышел сюжет «Партизанский край». Корреспондент Евгений Попов рассказал о жизни в приграничных районах Брянской области. Он пообщался с жителями и предпринимателями, чьи дома и бизнес пострадали от ударов дронов и беспилотников ВСУ. Также журналист побывал подразделении отряда «БАРС Брянск». Военнослужащие на границе первыми встречают вражеские беспилотники уничтожили их.

Также Евгений Попов пообщался с врио губернатора региона Егором Ковальчуком. Они обсудили жизнь жителей в областном центре, а также ликвидацию последствий ударов по региону.