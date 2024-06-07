Соглашение о создании тепличного комбината в Журиничах подписали на ПМЭФ

Соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса в Журиничах подписали на ПМЭФ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение о поощрении капиталовложений в проект группы компаний «РОСТ» «Тепличный комбинат Журиничи». На церемонии присутствовали губернатор Брянской области Александр Богомаз, Министра экономического развития России Максима Решетникова и Президента группы компаний «РОСТ» Сергея Рукина.

«В Брянской области за 7,5 млрд рублей будет построена вторая очередь тепличного комплекса площадью 15 га, оснащенного новейшим оборудованием и инновационными техническими системами, который сможет производить более 10 тысяч тонн овощей ежегодно — это в три раза больше, чем сейчас. Кроме того, будет создано более 200 рабочих мест», – подчеркнул Александр Богомаз.