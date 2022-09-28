В Брянск доставили четвертый красный троллейбус из Вологды

В Брянск прибыл четвертый красный троллейбус из заказанной на заводе в Вологде партии.

О его доставке сообщила Брянская городская администрация.

Заказ троллейбусов для Брянска на вологодском заводе сопровождался скандалом.

По условиям контракта все 36 красных троллейбусов должны были прибыть в Брянск до 1 сентября. А прибыли всего два.

В Брянск затем приехал представитель предприятия-изготовителя. Он сообщил, что то сможет до конца года поставить не больше 15 троллейбусов, а график поставок на следующий год надо будет обсудить отдельно.

После угрозы расторгнуть контракт завод предложил новый график — в течение двух недель в город прибыли еще две машины, до конца года Брянск получит 17 новых троллейбусов, а остальные 19 – в первом квартале 2023 года.