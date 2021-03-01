В Брянске подешевел проезд на общественном транспорте

Но только при условии оплаты картой МИР.

В Брянске с 1 марта снизилась на 4 рубля стоимость проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах.

Как сообщает мэрия, при оплате проезда картой МИР одна поездка на автобусе обойдется в 16 рублей, троллейбусе — 14. Однако при расчете наличными и картами других систем стоимость проезда останется прежней — 20 и 18 рублей за поездку соответственно.

Сниженный тариф при оплате картой МИР будет действовать до 1 июля.