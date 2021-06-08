В Брянске выросли цены на подержанные машины

В брянских автосалонах стоимость подержанных автомобилей резко поднялась вверх. Причем подорожали не только иномарки, но и машины отечественного производства. Удивительно, однако модели с пробегом дороже автомобилей, только что сошедших с конвейера.

Как отмечают брянцы, дешевле взять новую спортивную «Ладу» за 734 тысячи рублей, чем купить подержанное авто той же марки в автосалоне. В данном случае придется раскошелиться уже на 923 тысячи.

Но, несмотря на непонятную ценовую политику, последний год показал: спрос на подержанные машины увеличился. Можно предположить: раз есть спрос, то и цена таких автомобилей будет расти.