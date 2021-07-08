В Брянской области простимулируют владельцев АЗС

Депутаты облдумы согласовали изменения в существующий закон.

Депутаты комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности согласовали изменения в закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».

Документ направлен на развитие рынка газомоторного топлива в регионе и снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Он содержит нормы, разрешающие предоставление земельных участков для строительства газовых заправочных станций без проведения торгов.

Как сообщает облдума, это станет дополнительным стимулом для инвесторов, создающих сеть заправок.