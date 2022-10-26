Власти Брянска продлили работу ярмарок выходного дня

Брянская городская администрация продлила работу ярмарок выходного дня в областном центре. Купить на них сельхозпродукцию напрямую у местных производителей брянцы смогут до 26 октября.

Как поясняют в горадминистрации, о продлении работы ярмарок просили сами агропроизводители. К тому же предлагаемая на них продукция у жителей областного центра очень востребована.

На последней ярмарке, которая состоялась в минувшие выходные, горожане купили у аграриев 36,5 т картофеля; 11,9 т капусты; 4,4 т яблок; 2,3 т свеклы; 2,1 т моркови; 1,8 т лука; 1,21 т томатов и в общей сложности 1,51 т груш, ягод, огурцов и перца.

Были также проданы саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников на 44 тысячи рублей. Всего предлагалось 144 наименования.