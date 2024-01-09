Выплаты на детей выросли в Брянской области

В новом году в Брянской области увеличились выплаты на детей и пособия беременным женщинам. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

С 1 января 2024 года по поручению Президента России выросли выплаты на детей и пособия беременным женщинам. Суммы зависят от прожиточного минимума.

С нового года в Брянской области величина прожиточного минимума на душу населения в Брянской области составила 14 102 рубля. Для работающих жителей показатель достиг 15 371 рубля, а для детей — 14 011 рублей.

Теперь, размер единого пособия на ребёнка варьируется от 7 005 до 14 011 рублей. А пособие для женщин, вставших на учет до 12 недель беременности, составит от 7 685 до 15 371 рубля.

Кроме того, более чем на тысячу рублей вырастет выплата из маткапитала на ребёнка до трёх лет.