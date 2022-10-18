Ярмарки выходного дня в Брянске будут работать до конца октября

Ярмарки выходного дня, которые проходят в Брянске каждые выходные, будут проводиться до 29 октября включительно.

Как сообщает Брянская городская администрация, они проходят по субботам с 8.00 до 15.00 на пяти площадках:в Бежицком районе у ДК имени Медведева, в Володарском у стадиона имени Брянских Партизан, в Советском у гипермаркета «Линия-1», в Фокинском у гипермаркета «Линия-2»., а также на Спартаковской улице. Последняя площадка начала работу в текущем году.

В ярмарке, которая состоялась в минувшие выходные, участвовали 127 производителей из 21 района Брянщины. Брянцы приобрели у них почти 54 тонны картофеля, 5 тонн яблок, 5,6 тонны капусты, 1,7 тонны зерна, 2,4 тонны моркови, 2,4 тонны свеклы. 1,6 тонны томатов, в общей сложности более 3 тонн груш, перца, ягод, огурцов, почти 188 литров меда и на 74 тысячи рублей саженцы плодово-ягодных культур 114 видов.