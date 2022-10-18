Ярмарки выходного дня в Брянске будут работать до конца октября

Ярмарки выходного дня, которые проходят в Брянске каждые выходные, будут проводиться до 29 октября включительно.
Как сообщает Брянская городская администрация, они проходят по субботам с 8.00 до 15.00 на пяти площадках:в Бежицком районе у ДК имени Медведева, в Володарском у стадиона имени Брянских Партизан, в Советском у гипермаркета «Линия-1», в Фокинском у гипермаркета «Линия-2»., а также на Спартаковской улице. Последняя площадка начала работу в текущем году.
В ярмарке, которая состоялась в минувшие выходные, участвовали 127 производителей из 21 района Брянщины. Брянцы приобрели у них почти 54 тонны картофеля, 5 тонн яблок, 5,6 тонны капусты, 1,7 тонны зерна, 2,4 тонны моркови, 2,4 тонны свеклы. 1,6 тонны томатов, в общей сложности более 3 тонн груш, перца, ягод, огурцов, почти 188 литров меда и на 74 тысячи рублей саженцы плодово-ягодных культур 114 видов.
14.10.2022 11:12
Железнодорожники обновили пешеходный переход в поселке Гнездово в Смоленской области
Железнодорожники обновили одноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути в поселке Гнездово в Смоленской области. Благодаря проведенному ремонту переход стал удобным для всех категорий граждан, в том числе маломобильных и родителей с колясками. В ходе работ была расширена зона перехода, на котором железнодорожники уложили резинокордовое покрытие, установили новые знаки безопасности, освещение и систему звукового оповещения о
12.10.2022 11:40
С новосельем!
На прошлой неделе в Сычевке состоялось радостное событие — семь молодых врачей, в том числе выпускников Смоленского государственного медицинского университета, получили ключи от квартир в доме на улице Бычкова. Он был построен специально для медработников Сычевской межрайонной больницы. Ключи медикам вручил , который лично поздравил их с новосельем. В новом трёхэтажном доме — 6 двухкомнатных
12.10.2022 11:37
Когда откроют мост?
В Смоленской области продолжается работа на Крестовоздвиженском и Фроловском мостах — объектах, завершения ремонта которых с нетерпением ждут местные жители. Темпы ремонта обсудили на совещании, которое провёл с подчинёнными из строительного блока . Глава региона подробно рассказал о том, что происходит на объектах. В Вязьме на Фроловском мосту подрядчик — компания «Мост-СпецСтрой» — проводит бетонирование
12.10.2022 11:33
В диалоге с бизнесом
В регионе мобилизованных обеспечат всем необходимым. Частичная мобилизация остаётся темой номер «один» в новостной повестке по всей стране. В том числе и в Смоленской области. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский провёл встречу с региональным бизнес-сообществом, на которой обсуждались вопросы материально-технического обеспечения смоленских призывников, как призванных по частичной мобилизации, так и добровольцев, участвующих в спецоперации