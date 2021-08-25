Зампред Правительства РФ назвала Брянскую области лидером по числу рынков

По ее словам, цены на продукты снижаются постепенно.

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко назвала Брянскую область одним из лидеров России по обеспеченности населения продуктовыми ярмарками и рынками. 24 августа Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции.

«Цены на продукты постепенно снижаются. Это связано и с поступлением на полки магазинов продуктов нового урожая, и с оперативными мерами поддержки, и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов», – сообщила зампред российского правительства.

Она поручила регионам продолжить работу по увеличению количества ярмарок и упрощению доступа личных подсобных хозяйств и фермеров на торговые площадки.