Город32

43 ярмарки с живыми цветами открылись в Брянске

2023, 03 марта 16:29 Общество
43 ярмарки с живыми цветами открылись в Брянске
Источник фото

В областном центре открылись 43 ярмарки с живыми цветами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

В преддверии Международного женского дня 3 марта в Брянске открылись ярмарки по продаже живых цветов. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. 

43 цветочных базара будут работать во всех районах города шесть дней  с 8 до 19 часов. 

Советский район:

  • улица Авиационная, около дома 5В
  • улица Авиационная, около дома 26А
  • улица Брянского Фронта, около дома №2 (территория, прилегающая к ТЦ «Линия-1»)
  • улица Красноармейская, ост. «Завод Кремний», чётная сторона
  • улица Красноармейская, около дома №61 (площадь у автовокзала)
  • улица Красноармейская, около дома 76
  • улица Красноармейская, около дома 31
  • проспект Ленина, около дома 1
  • проспект Ленина, около ТРЦ «Родина»
  • проспект Станке Димитрова, остановка «Областная больница» чётная сторона
  • проспект Станке Димитрова, площадка между домами 61 и 57
  • улица Советская, около дома 52
  • улица Дуки, около дома 33
  • улица Бежицкая, около дома 1/11 (площадка напротив дома)
  • улица Евдокимова, около дома 3
  • улица Ромашина, около дома 34
  • улица Крахмалёва, около дома 23, остановка «Улица Костычева»
  • пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля
  • улица С. Перовской, около дома 48
  • улица Вали Сафроновой, около дома 75
  • проспект Ленина, около дома 63
  • проспект Ленина, около дома 99
  • улица Горбатова, около дома 41
  • улица Спартаковская, около дома 130.

Володарский район:

  • улица Пушкина, около дома 85
  • улица Пушкина, около дома 12 (около театра кукол)
  • улица Пушкина, 73 (остановка «Стадион имени Брянских партизан»)
  • улица Никитина, около дома 8

Бежицкий район:

  • улица Почтовая, около домов 106-108
  • улица Литейная, около дома 48/126
  • улица Литейная, около дома 68/70
  • улица Федюнинского, около дома № 1
  • улица 3 Интернационала, 2 около обувного магазина
  • улица 3 Интернационала, около дома 17
  • улица Ульянова, около дома 124
  • пересечение ул. Медведева около дома 5 и ул. Союзная
  • улица Камозина, между домами 40 и 46.

Фокинский район:

  • проспект Московский, около дома 106/4
  • проспект Московский, около дома 30а
  • проспект Московский, около дома 5
  • проспект Московский, напротив дома 154Б
  • улица Дзержинского, около дома 3
  • пересечение ул. Полесской и ул. Шолохова.

Читайте также
Брянские полицейские раскрыли серию дачных краж
03 марта 11:56
Брянские полицейские раскрыли серию дачных краж
Канализацию строят в Фокинском районе Брянска
03 марта 10:39
Канализацию строят в Фокинском районе Брянска
Молодая женщина попала под машину в Брянске
03 марта 09:43
Молодая женщина попала под машину в Брянске
В Брянске готовятся к весеннему половодью
02 марта 16:45
В Брянске готовятся к весеннему половодью

Новости регионов

01.03.2023 11:52
Тема урока
Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
01.03.2023 10:55
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно
27.02.2023 09:00
Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома.
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет

Актуальные темы

Лента новостей
Ещё две атаки произошло в приграничных района Брянщины
Происшествия
Женщина погибла в страшном ДТП на трассе в Брянском районе (ВИДЕО)
Лента новостей
Мужчина погиб при обстреле машины диверсантами в селе Любечане
Лента новостей
Получивший ранение брянский мальчик спас двух школьниц
Лента новостей
Жизни пострадавшего ребёнка из села Любечане ничего не угрожает

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Смотрите весну: в марте Wink покажет фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези
Смотрите весну: в марте Wink покажет фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези

В первом месяце весны Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») собрал коллекцию фильмов и сериалов с разным настроением.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни февраля и марта
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни февраля и марта

В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 26 февраля и 8 марта 2023 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Брянской области.

Игорь Маковский: дальнейшее развитие «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» основано на внедрении инноваций отечественного производства
Игорь Маковский: дальнейшее развитие «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» основано на внедрении инноваций отечественного производства

В рамках мероприятий, приуроченных к заседанию IX годовой Коллегии на территории Центра управления сетями филиала «Калугаэнерго» прошла выставка инновационных технологий.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.