43 ярмарки с живыми цветами открылись в Брянске
В областном центре открылись 43 ярмарки с живыми цветами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В преддверии Международного женского дня 3 марта в Брянске открылись ярмарки по продаже живых цветов. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.
43 цветочных базара будут работать во всех районах города шесть дней с 8 до 19 часов.
Советский район:
- улица Авиационная, около дома 5В
- улица Авиационная, около дома 26А
- улица Брянского Фронта, около дома №2 (территория, прилегающая к ТЦ «Линия-1»)
- улица Красноармейская, ост. «Завод Кремний», чётная сторона
- улица Красноармейская, около дома №61 (площадь у автовокзала)
- улица Красноармейская, около дома 76
- улица Красноармейская, около дома 31
- проспект Ленина, около дома 1
- проспект Ленина, около ТРЦ «Родина»
- проспект Станке Димитрова, остановка «Областная больница» чётная сторона
- проспект Станке Димитрова, площадка между домами 61 и 57
- улица Советская, около дома 52
- улица Дуки, около дома 33
- улица Бежицкая, около дома 1/11 (площадка напротив дома)
- улица Евдокимова, около дома 3
- улица Ромашина, около дома 34
- улица Крахмалёва, около дома 23, остановка «Улица Костычева»
- пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля
- улица С. Перовской, около дома 48
- улица Вали Сафроновой, около дома 75
- проспект Ленина, около дома 63
- проспект Ленина, около дома 99
- улица Горбатова, около дома 41
- улица Спартаковская, около дома 130.
Володарский район:
- улица Пушкина, около дома 85
- улица Пушкина, около дома 12 (около театра кукол)
- улица Пушкина, 73 (остановка «Стадион имени Брянских партизан»)
- улица Никитина, около дома 8
Бежицкий район:
- улица Почтовая, около домов 106-108
- улица Литейная, около дома 48/126
- улица Литейная, около дома 68/70
- улица Федюнинского, около дома № 1
- улица 3 Интернационала, 2 около обувного магазина
- улица 3 Интернационала, около дома 17
- улица Ульянова, около дома 124
- пересечение ул. Медведева около дома 5 и ул. Союзная
- улица Камозина, между домами 40 и 46.
Фокинский район:
- проспект Московский, около дома 106/4
- проспект Московский, около дома 30а
- проспект Московский, около дома 5
- проспект Московский, напротив дома 154Б
- улица Дзержинского, около дома 3
- пересечение ул. Полесской и ул. Шолохова.
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