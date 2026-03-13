Здоровье

Адресно и без формальностей: как брянский Красный Крест помог каждому пострадавшему

2026, 13 марта 19:03
Адресно и без формальностей: как брянский Красный Крест помог каждому пострадавшему
Сотрудники Брянского отделения Российского Красного Креста объехали пункт временного размещения и областную больницу — туда, где находились пострадавшие. Никого не пропустили: ваучеры на продукты питания, лекарства и детскую одежду получили все нуждающиеся, в том числе те, кто не мог самостоятельно добраться до места выдачи.

Схема простая: человек сам выбирает, что ему нужнее прямо сейчас. Потребности фиксировали в личном разговоре — без очередей и лишних бумаг. Особый акцент — на семьях с детьми и тех, кто проходит стационарное лечение.

«Мы придерживаемся принципа адресности: помощь должна решать реальные задачи конкретного человека, а не сводиться к формальному исполнению. Именно поэтому мы выезжаем на место, а не ждём, пока люди придут сами. Считаю, что в этом и состоит правильный подход», — отметил Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК.

Ваучерный резерв в брянском отделении хранится постоянно — именно для таких случаев. Оперативность обеспечивается в том числе за счёт Фонда.

 

Важно! Брянское региональное отделение проводит сбор средств для оказания помощи  пострадавшим при обстрелах. Ссылка прямого перехода на страницу оказания помощи: https://bryansk.redcross.ru/help

По материалам сайта КП-Брянск

 

Фото Брянского отделения Красного Креста.

