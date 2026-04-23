Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

58 территорий Брянщины участвуют в голосование за выбор объектов благоустройства

2026, 23 апреля 13:21
Источник фото

58 территорий Брянщины участвуют в голосование за выбор объектов благоустройства. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

23 апреля стартовало ежегодное всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Брянской области могут выбрать из 50 территорий и восьми дизайн-проектов в 27 муниципальных образованиях и районах. Голосование продлится до 12 июня на единой федеральной платформе

В прошлом году победителями голосования в Брянской области стали пешеходная часть улицы Садовой в городе Дятьково, Аллея Славы по улице Советской в Новозыбкове, территория у клуба имени 1 мая в Унече, парк «Олимпийский» в Брянске и сквер по улице Демьяна Бедного в Клинцах.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14940) брянск (6917) ДТП (2729) ГИБДД (2274) прокуратура (2091) уголовное дело (2038) Александр Богомаз (1964) суд (1789) авария (1650) мчс (1528) коронавирус (1272) умвд (1061)