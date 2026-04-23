2026, 23 апреля 13:21

58 территорий Брянщины участвуют в голосование за выбор объектов благоустройства. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

23 апреля стартовало ежегодное всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Брянской области могут выбрать из 50 территорий и восьми дизайн-проектов в 27 муниципальных образованиях и районах. Голосование продлится до 12 июня на единой федеральной платформе.

В прошлом году победителями голосования в Брянской области стали пешеходная часть улицы Садовой в городе Дятьково, Аллея Славы по улице Советской в Новозыбкове, территория у клуба имени 1 мая в Унече, парк «Олимпийский» в Брянске и сквер по улице Демьяна Бедного в Клинцах.