Учреждения ордена «За заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты

2026, 24 апреля 14:31
Учреждения ордена «За заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты
Учреждения ордена«За заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

24 апреля в Брянской областной Думы прошло очередное заседание. В нём принял участие губернатор Александр Богомаз.

На заседании депутаты поддержали представление главы региона об учреждении ордена «За заслуги перед Брянской областью». Награду первой и второй степени будут вручать за высокие производственно-экономические показатели в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, связи, энергетике, на транспорте и научно-исследовательской деятельности. Также орденом будут поощрять за вклад в сохранение, популяризацию и развитие российской культуры, искусства, детского и юношеского спорта.

«Орденом «За заслуги перед Брянской областью» могут быть также награждены иностранные граждане за особые заслуги в развитии двусторонних отношений с Брянской областью в сфере экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры и иные заслуги», – уточнил Александр Богомаз.

