Криминал

Лжеэксперты по инвестициям обманули двух жительниц Брянской области

2026, 28 апреля 08:01
Лжеэксперты по инвестициям обманули двух жительниц Брянской области на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Дятьковского района. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По его совету она решила  вложить свои сбережения в быстрый заработок. 449 тысяч рублей потерпевшая перевела на указанные «бизнес-партнером» счета. После получения денег лжеэксперт пропал.

В аналогичную ситуацию попала жительница Фокинского района города Брянска. При попытке быстро заработать она лишилась 260 тысяч рублей.

