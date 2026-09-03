Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Более полусотни полицейских сдали кровь в Брянске

2026, 03 сентября 10:34
Более полусотни полицейских сдали кровь в Брянске
Источник фото

Более полусотни полицейских сдали кровь в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Выездной День донора прошёл в Брянске накануне. Мобильная станция переливания крови приехала к зданию городского управления МВД. 

Участие в акции приняли сотрудники и гражданские работники правоохранительного ведомства, в том числе и те, кто находится в отпуске. Также к мероприятию присоединились ветераны ОВД. Денежное вознаграждение за донацию стражи порядка пожертвовали на подарки воспитанникам подшефного детского социально‑реабилитационного центра.

Всего кровь сдали более полусотни сотрудников. Благодаря им заготовлено свыше 50 доз эритроцитов и плазмы. Биоматериалы будут спасать жизни пациентов в медицинских учреждениях.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Образцовый кабинет появится на брянском заводе
03 сентября 13:07
Образцовый кабинет появится на брянском заводе
Почти 16 км трассы отремонтируют по нацпроекту в Унечском районе
03 сентября 12:12
Почти 16 км трассы отремонтируют по нацпроекту в Унечском районе
Жительница Брянска получила условное наказание за попытку купить наркотики
03 сентября 11:29
Жительница Брянска получила условное наказание за попытку купить наркотики

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16353) брянск (7196) ДТП (2856) ГИБДД (2424) прокуратура (2177) уголовное дело (2125) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1720) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1136)