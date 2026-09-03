Более полусотни полицейских сдали кровь в Брянске

2026, 03 сентября 10:34

Более полусотни полицейских сдали кровь в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выездной День донора прошёл в Брянске накануне. Мобильная станция переливания крови приехала к зданию городского управления МВД.

Участие в акции приняли сотрудники и гражданские работники правоохранительного ведомства, в том числе и те, кто находится в отпуске. Также к мероприятию присоединились ветераны ОВД. Денежное вознаграждение за донацию стражи порядка пожертвовали на подарки воспитанникам подшефного детского социально‑реабилитационного центра.

Всего кровь сдали более полусотни сотрудников. Благодаря им заготовлено свыше 50 доз эритроцитов и плазмы. Биоматериалы будут спасать жизни пациентов в медицинских учреждениях.