Прокуратура проконтролировала ремонт Брянского художественного музейно-выставочного центра

2026, 01 сентября 12:25

Прокуратура проконтролировала ремонт Брянского художественного музейно-выставочного центра. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Брянске продолжается капитальный ремонт областного художественного музейно-выставочного центра. Работы проходят по национальному проекту «Семья».

Ход ремонта проконтролировали начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Брянской области Дмитрий Канищев и зампрокурора Советского района города Брянска Андрей Луговой. Они пообщались с представителями заказчика, подрядчика и строительного контроля. Речь шла о соблюдении графика и качестве работ. Нарушений проверяющие не выявили.