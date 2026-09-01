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Общество

Прокуратура проконтролировала ремонт Брянского художественного музейно-выставочного центра

2026, 01 сентября 12:25
Прокуратура проконтролировала ремонт Брянского художественного музейно-выставочного центра
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Прокуратура проконтролировала ремонт Брянского художественного музейно-выставочного центра. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

В Брянске продолжается капитальный ремонт областного художественного музейно-выставочного центра. Работы проходят по национальному проекту «Семья». 

Ход ремонта проконтролировали начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Брянской области Дмитрий Канищев  и зампрокурора Советского района города Брянска Андрей Луговой.  Они пообщались с представителями заказчика, подрядчика и строительного контроля. Речь шла о соблюдении графика и качестве работ. Нарушений проверяющие не выявили.

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