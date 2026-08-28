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Двое жителей Брянска получили условный срок за торговлю контрафактными сигаретами

2026, 28 августа 08:48
Двое жителей Брянска получили условный срок за торговлю контрафактными сигаретами
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Двое жителей Брянска получили условный срок за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд Фокинского района горрда Брянска вынес приговор по уголовному делу о торговле контрафактными табачными изделиями. На скамье подсудимых оказались 50-летний и 48-летняя жители областного центра.

Фигуранты с марта по сентябрь 2025 года незаконно покупали сигареты без акцизных марок. Табачные изделия они продавали в павильоне в Фокинском районе.

Сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли более 6,8 тысяч пачек немаркированных сигарет на более чем 920 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину и женщину к условному лишению свободы, а также оштрафовал на 50 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы свыше 1,8 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.

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