Брянские волонтёры-медики объяснили горожанам, как стать донором костного мозга

2026, 27 октября 15:51

В Брянске прошла просветительская акция о донорстве костного мозга. Её провели региональное отделение Российского Красного Креста и волонтёры-медики медико-социального техникума имени академика Н. М. Амосова. Мероприятие стало частью всероссийского проекта «Карта жизни: дарим шанс» — в нём участвовали 75 отделений РКК по всей стране, пишет сайт «КП-Брянск».

Главная задача — снять неопределённость вокруг темы. Донорство костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток окружено мифами, из-за которых люди отказываются от участия, даже когда готовы помочь. Волонтёры объясняли, как устроена процедура и что она не требует ни больницы, ни длительной подготовки.

Попасть в Федеральный регистр доноров можно за несколько минут: достаточно сдать мазок с внутренней стороны щеки — буккальный эпителий. Образец берут на донорских акциях, забор крови на этом этапе не нужен. Дальше данные остаются в регистре, и совпадение с конкретным пациентом может возникнуть спустя годы.

— Тот факт, что во всероссийской акции задействованы региональные отделения, подтверждает: работа идёт с федерального уровня и охватывает самые разные группы граждан, — сказал член президиума Брянского областного отделения РКК Дмитрий Корнилов. — Брянское отделение продолжит информировать жителей и содействовать пополнению регистра. Всем, кто принял участие в мероприятиях, — наша признательность.

Организационную и экспертную поддержку проекту обеспечивает соглашение между Российским Красным Крестом и ФГБУ «РосНИИГТ ФМБА России»; такие документы подписаны более чем с 70 региональными отделениями.