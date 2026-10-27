Почти шесть километров трассы около посёлка Комаричи обновили по нацпроекту

2026, 27 октября 12:09

Почти шесть километров трассы около посёлка Комаричи обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы «Украина» — Комаричи. Подрядная организация «Дорстрой 32» обновила 5,7 километра дороги около посёлка Комаричи.

Специалисты обустроили подстилающие слои из песка и щебня для усиления основания. Сверху уложили двухслойное покрытие из прочной асфальтобетонной смеси.

Также рабочие отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. В порядок привели остановочную и посадочные площадки для общественного транспорта. На завершающем этапе подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку со светоотражающими элементами.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».