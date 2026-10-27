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ЖКХ

Почти шесть километров трассы около посёлка Комаричи обновили по нацпроекту

2026, 27 октября 12:09
Почти шесть километров трассы около посёлка Комаричи обновили по нацпроекту
Источник фото

Почти шесть километров трассы около посёлка Комаричи обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы «Украина» — Комаричи. Подрядная организация «Дорстрой 32» обновила 5,7 километра дороги около посёлка Комаричи. 

Специалисты обустроили подстилающие слои из песка и щебня для усиления основания. Сверху уложили двухслойное покрытие из прочной асфальтобетонной смеси. 

Также рабочие отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. В порядок привели остановочную и посадочные площадки для общественного транспорта. На завершающем этапе подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку со светоотражающими элементами. 

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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