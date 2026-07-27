Брянская тяжелоатлеты завоевали 10 наград на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В минувшие выходные в Москве прошли Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Путь к Олимпу». За награды боролись более 600 спортсменов из 33 регионов и 81 города.
Регион успешно представили воспитанники брянского спорткомплекса «Десна». Среди юношей 10-12 лет первое место заняли Андрей Осипенко и Тимофей Канаев. Бронзовым призёром стал Игорь Бабаев.
Среди девушек 13-17 лет Ирина Ломако весовая категория 76 кг завоевала золотую медаль. Второе место заняла Диана Бохонова.
Среди юношей 13-17 лет Максим Храбров стал серебряным и бронзовым призёром.
А Дмитрий Храбров завоевал «бронзу».
Первой среди женщин стала Анастасия Камозина. А Михаил Фетисов завоевал «золото»
и подтвердил норматив Мастер спорта России.