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Брянская тяжелоатлеты завоевали 10 наград на всероссийском турнире

2026, 27 июля 18:02
Брянская тяжелоатлеты завоевали 10 наград на всероссийском турнире
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Брянская тяжелоатлеты завоевали 10 наград на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.   

 

В минувшие выходные в Москве прошли Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Путь к Олимпу». За награды боролись более 600 спортсменов из 33 регионов и 81 города.

Регион успешно представили воспитанники брянского спорткомплекса «Десна». Среди юношей 10-12 лет первое место заняли Андрей Осипенко и Тимофей Канаев. Бронзовым призёром стал Игорь Бабаев. 

Среди девушек 13-17 лет Ирина Ломако весовая категория 76 кг завоевала золотую медаль. Второе место заняла Диана Бохонова.

Среди юношей 13-17 лет Максим Храбров стал серебряным и бронзовым призёром. 

А Дмитрий Храбров завоевал «бронзу».  

Первой среди женщин стала Анастасия Камозина. А Михаил Фетисов завоевал «золото» 

и подтвердил норматив Мастер спорта России.

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